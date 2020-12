Parma-Juventus: le probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Parma allo stadio Ennio Tardini per cercare la vittoria dopo il pareggio interno con l’Atalanta nell’ultima giornata.

Per la partita Andrea Pirlo non potrà contare su Paulo Dybala, non convocato e rimasto a Torino per un affaticamento alla coscia destra. Davanti a Szczesny spazio quindi a Danilo, De Ligt e Bonucci; sulle fasce Chiesa e Alex Sandro, con McKennie e Bentancur in mezzo; mentre Ramsey alle spalle di Morata e Cristiano Ronaldo.

