Parma-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus scenderà tra poco in campo allo Stadio Ennio Tardini di Parma per la sfida contro i Ducali, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

PARMA (433): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Sohm, Inglese, Gervinho

JUVENTUS (3412): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci; Alex Sandro, Kulusevski, Bentancur, McKennie; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

