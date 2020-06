Paratici: “Non è una finale persa che può confonderci. Abbiamo parlato con il Barcellona”

TORINO – L’ad della Juve Fabio Paratici ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita di Bologna-Juve.

SULLA COPPA ITALIA- “Abbiamo giocato due partite facendo due pareggi con due buone squadre però non vorrei che sbagliare o segnare un rigore ci facesse perdere quella che è la situazione generale. È un trofeo però non è questo che può farci confondere”.

SU DYBALA – “Credo che non si sia dimenticato anzi lo ha fatto molte partite e molto bene. Logicamente siamo in un periodo in cui è difficile essere brillante, quando le sudare si chiudono si fa fatica ad avere il guizzo. Questa credo sia l’analisi corretta. Come sempre in questi ultimi anni siamo in corsa su tutti i fronti in questo periodo dell’anno. Con equilibrio e coerenza è quello che pensiamo, andiamo avanti con fiducia”.

SU ARTHUR – “Abbiamo parlato con il Barcellona frequentemente. In questo momento tutte de due le squadre stanno giocando partite importanti e quindi abbiamo preferito bypassare questo periodo”.