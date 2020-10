TORINO – Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato in occasione della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato.”

“La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato.”