TORINO – Dopo l’amara eliminazione dalla Champions, in casa Juve sono state prese decisioni drastiche e immediate, con l’esonero di Maurizio Sarri arrivato nel pomeriggio di oggi. Di nomi ne stanno circolando parecchi e in questi minuti, stando a quanto riportato da Sky Sport, anche l’ex centrocampista Andrea Pirlo potrebbe essere uno dei candidati favoriti.