Ozil: “Sognavo di giocare con Buffon. Ramsey un fantastico compagno di squadra. Serie A emozionante”

TORINO – Il calciatore dell’Arsenal Mesut Ozil ha parlato intervistato attraverso il suo canale Twitter, in un botta e risposta con i tifosi di tutto il mondo, suoi followers e non. Le domande poste al giocatore tedesco, che in Inghilterra non sta passando un grande momento, sono state le può disparate, alcune delle quali riguardanti la Serie A e la Juventus, oltre che il suo ex compagno di squadra Aaron Ramsey, con il gallese che alla Juventus sta vivendo momenti alterni.

Ozil si è poi espresso sul campionato di Serie A, che in questa prima parte di stagione vede la Juventus in ritardo e non dominare in campionato come successo negli anni precedenti, a favore delle milanesi, prime in classifica separate da un punto, e inseguite da Roma, Sassuolo e Napoli, con i bianconeri sesti in classifica ma con una partita in meno, quella contro il Napoli, che virtualmente, vincendola, manderebbe gli uomini di Andrea Pirlo a meno 7 dalla vetta, con gli scontri diretti ancora da giocare.

“Chi è l’unico giocatore con cui hai sempre sognato di giocare?”

“Direi Zinedine Zidane, ma sarebbe stato difficile visto che siamo entrambi numeri 10. Forse Dennis Bergkamp, Robert Pires, Ridvan Dilmen e Gigi Buffon che sono anche grandi esseri umani fuori dal campo.”

“Pareri su Ramsey?”

“Giocatore fantastico, buon amico. È stato un fantastico compagno di squadra”.

“Come vedi la Serie A?”

“La Serie A è davvero emozionante in questa stagione perché la Juve non domina più di tanto. È bello rivedere entrambe le squadre milanesi di nuovo in vetta: sarà una gara difficile fino alla fine. Penso che il titolo sia possibile per molte squadre in questa stagione, davvero non so chi ce la farà in questa stagione!”

