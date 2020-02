TORINO – La Juventus ha perso nell’anticipo di sabato sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona, perdendo anche Douglas Costa.

Il brasiliano si è fermato ed è uscito per un problema alla gamba, e oggi verrà sottoposto ai controlli del caso che stabiliranno i tempi di recupero: c’è ottimismo in casa Juve sul suo recupero però, che potrebbe avvenire già per la partita di domenica.