Ospina: “Juve fortissima, Cuadrado un fratello. Vogliamo uscire da questa situazione”

TORINO – L’estremo difensore del Napoli David Ospina ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“La Juve ha giocatori di altissimo livello, si può studiare ma il giorno della partita magari poi fai altro. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, giocando con la qualità che abbiamo. La Juve è una squadra fortissima, noi però vogliamo uscire da questa situazione complicata.”

“Cuadrado? Giochiamo insieme in Nazionale da un po’ di tempo, siamo tra i più vecchi e lui per me è un po’ come un fratello. Siamo sempre in contatto, gli auguro sempre il meglio per lui e per la sua famiglia. Se gli faccio fare gol? Lui lo sa.”