Orsi: “Dzeko? La Juve forse è irrinunciabile”

TORINO – L’ex giocatore e portiere Fernando Orsi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“Primo obiettivo della Juventus? Come forza e qualità Suarez, ma Dzeko è bravissimo. La Juventus tra i due secondo me sceglie Suarez, perchè devono pagare solo il cartellino e ha fatto 400 gol in 600 partite. A loro serve qualcuno che faccia gol oltre a Ronaldo. Dzeko ha dato tanto alla Roma e non ha vinto niente, se alla Juve c’è la possibilità di vincere qualcosa è giusto. Sono salti di qualità importanti, soprattutto a 34 anni. Ha già dimostrato fedeltà alla Roma, ma forse questa volta è irrinunciabile”.