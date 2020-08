TORINO- La Roma è molto vicina alla sua prima cessione stagionale. Robin Olsen, portiere in questa stagione in prestito al Cagliari, è a un passo dal Bayer Leverkusen. La Roma sta trattando con il club tedesco la modalità del trasferimento, lo svedese sta spingendo per giocare in Bundesliga. E potrebbe andarci anche a titolo definitivo per 5 milioni.

