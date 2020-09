Offerta del Manchester United per Douglas Costa

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato per sfoltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Uno dei giocatori che potrebbe partire e lasciare i bianconeri è l’esterno brasiliano Douglas Costa: il calciatore è seguito dal Manchester United che, superati i dubbi sulla sua tenuta fisica, potrebbe cercare l’affondo per strapparlo alla Juventus. La richiesta dei bianconeri è di almeno 35/40 milioni con i Red Devils che non vorrebbero però spingersi così tanto in avanti.