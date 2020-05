Nodo stipendi: Briamonte: “Niente soluzioni individuali”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 21 MAG – “E’ sempre una cosa saggia copiare da chi può essere considerato un punto di riferimento sia sotto il profilo economico, delle normative e della tenuta del sistema. E l’accordo trovato nell’Nba è equo, intelligente e sufficientemente protettivo che potrebbe essere di ispirazione anche al mondo del calcio”: Michele Briamonte, giureconsulto applicato a economia, lavoro e sport, al telefono con l’ANSA, individua quello che potrebbe essere un percorso per il calcio italiano alle prese con il nodo stipendi che è tornato in primo piano con i calciatori preoccupati per le linee guida della Figc per l’iscrizione ai prossimi campionati, che prevedono la possibilità di avere l’ok anche avendo pagando ai giocatori una sola mensilità da marzo a maggio. Ispirarsi all’Nba ma soprattutto dice no “a soluzioni individuali, andrebbero vietate”, dice. “L’accordo dell’Nba – spiega Briamonte – tiene conto del fatto che gli atleti sono parte dello spettacolo, non sono accidentalia ma l’essenziale e si basa su tre blocchi. E’ stato fissato l’ammontare massimo del sacrificio degli atleti per via della pandemia, individuato nel 25 per cento dei compensi annuali; hanno attribuito una distribuzione matematica di questo 25 % alle partite. Cioè una sorta di riduzione del compenso per ogni partita in meno giocata che è una sorta di condivisione del danno: io ho meno incassi dallo stadio e tu meno incassi dalla prestazione sportiva; e poi, a garanzia dei giocatori hanno individuato un meccanismo finanziario protettivo idoneo, un escrow, un contro corrente vincolato, in cui vengono versati i compensi potenzialmente ridotti e poi a fine stagione a calcoli fatti si vedrà quanto viene trattenuto dai proprietari e quanto rilasciato ai giocatori”. (ANSA).

