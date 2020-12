Nicolussi: “Ce la metterò tutta per tornare ancora più forte”

TORINO – Il centrocampista del Parma, di proprietà della Juventus, Hans Nicolussi Caviglia, è stato operato nella giornata di ieri per la rottura del crociato del ginocchio sinistro.

L’operazione lo costringerà a saltare gran parte del campionato e soprattutto la sfida di domani contro la sua ex squadra. Attraverso il suo profilo Instagram il giocatore ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e la vicinanza.

“Voglio ringraziare le persone che si sono subito preoccupate per me. Le novità non sono positive, purtroppo: le visite di ieri hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita.

Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte!”