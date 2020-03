TORINO – Il calciatore del PSG Neymar, dopo le restrizioni messe in atto dal governo francese per l’emergenza Coronavirus, è tornato in Brasile.

Il brasiliano ha seguito i compagni Thiago Silva e Cavani che sono andati via dalla Francia tornando nei loro paesi, dal momento che il PSG non ha dato alcuna direttiva al riguardo: Neymar si allenerà in Brasile da solo, e tornerà quando tutto potrà tornare alla normalità.

