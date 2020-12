Natale a Dubai per Ronaldo

TORINO – La Juventus ha perso martedì sera la sua ultima partita del 2020, cadendo rovinosamente in casa contro la Fiorentina per 0-3; con un risultato ottenuto a Torino allo Stadium solo dal Real Madrid, quando ancora presentava Ronaldo tra le sue fila, che si impose con lo stesso risultato.

I bianconeri avranno fino al 28 di dicembre libero, e alcuni di loro hanno sfruttato questi giorni di riposo a cavallo di Natale per partire in modo da ricaricare le batterie in vista dell’inizio dell’anno, che vedrà la Juventus affrontare in rapida successione, Udinese, Milan, Sassuolo, Napoli e Inter.

Questo tour de force dirà ai bianconeri chi sono e dove potranno andare, con gli uomini di Pirlo che cercheranno di non perdere terreno dalle milanesi, ma anzi di mangiargli punti grazie agli scontri diretti in programma nel primo mese del nuovo anno.

Chi passerà questi giorni fuori è sicuramente l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo: il portoghese andrà a Dubai, dove ricaricherà le batterie in vista del nuovo anno e dove prenderà anche parte il 27 alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, dove si gioca la vittoria del titolo di giocatore dell’anno contro Messi e Lewandowski.

Non dovrebbero esserci problemi poi al suo rientro in Italia, visto. che il Dpcm parla chiaro: tra il 21 e il 6 gennaio chi tornerà in Italia da paesi esteri dovrà stare in isolamento: in particolare, per la ASL di Torino, con un tampone negativo al ritorno si può tornare immediatamente all’attività sportiva e alle partite. Per questo Ronaldo si godrà insieme alla famiglia un Natale al caldo, sperando di ricevere il premio come miglior giocatore dello scorso anno per aver la carica giusta per affrontare il nuovo anno con la maglia bianconera, che proverà a guidare ancora una volta alla conquista dello Scudetto.

