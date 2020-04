Napoli, Giuntoli: “Icardi un grande giocatore ma è lontano dalle nostre possibilità”

TORINO – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 circa gli obiettivi di mercato degli azzurri: “Un calciomercato aperto credo sarebbe necessario per noi operatori, ma andrebbe contro l’etica del campionato. I giocatori non avrebbero la testa sulle partite e si andrebbe in contro a inconvenienti spiacevoli. A noi farebbe comodo, ma non credo sia giusto. Icardi? È un grande calciatore, chi non lo vorrebbe… Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità”.

