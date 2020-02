Mughini: “La Lazio gioca il miglior calcio in Italia. La Juve può solo migliorare”

TORINO -Il noto volto della tv sportiva Giampiero Mughini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere Dello Sport, dove ha parlato della lotta scudetto tra Juve, Inter e Lazio.

“E che la Lazio giochi il miglior calcio del torneo italiano 2019-2020 non v’è il minimo dubbio. […] Non che sia così facile sopravanzare la Juve, una squadra che da qui a maggio può solo migliorare e che giocherà in casa e contro l’Inter e contro la Lazio. Il calcio è imprevedibile, però la corazza della Juve è di ferro, e tanto più che è una squadra assuefatta a combattere sino all’ultimo un torneo fatto di sudore e di sangue. Ne vedremo di belle. Purtroppo, e per quel che riguarda la Juve, l’avere acquisito il coach Sarri c’entra nulla. Era ridicolo pensare che lui arrivasse a casa Juve a insegnare calcio a Bonucci, CR7, Pjanic, Dybala e compagnia calciante”.