Moratti: “Penso che i contatti tra Suning e Messi siano stati gia avviati”

TORINO – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di As, dove ha parlato anche della trattativa che potrebbe portare Messi in nerazzurro.

“Immagino che l’Inter ci abbia già provato, ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino in Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. In caso contrario, penso che lo faranno presto. Non si tratta di un’operazione semplice dal punto di vista economico, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi. Devi capire se vuole davvero lasciare il Barcellona e questo non è chiaro”.