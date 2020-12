Morata: “Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo iniziare a vincere”

TORINO – Il calciatore della Juventus Alvaro Morata ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita tra i bianconeri e il Parma.

“Partita difficile, sicuro. Quest’anno il livello della Serie A è molto alto. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo perso punti per piccole cose, che sono migliorabili. Basta avere più cattiveria. Entriamo meglio in partita in campionato, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo iniziare a vincere tutte le partite. Perché questi punti non sembrano fare la differenza, ma alla fine dell’anno lo faranno.”

“Loro hanno grandi giocatori in difesa e in attacco. Ci aspettiamo tante ripartenze. Ma anche noi abbiamo le nostre armi.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<