Moggi: “La Juve non deve enfatizzare troppo la vittoria di Genoa”

TORINO – L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bianconera.

“Mi sono piaciuti i tre gol fatti contro il Genoa ma si è trattato di una partita semplice per la Juventus, aspetto che bisogna tenere in considerazione. Restano i tre punti che fanno bene alla classifica. I tre gol sono stati di ottima fattura ma contro un avversario che non esisteva. Non bisogna tener conto di questa partita, non bisogna enfatizzare troppo questo risultato e soprattutto bisogna restare con i piedi per terra”.

