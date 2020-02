TORINO – Il centrocampista del Milan, Franck Kessié, ha voluto caricare l’ambiente in vista del match di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium contro la Juventus. Questa la sua didascalia nell’immagine pubblicata su Instagram: “A Torino lotteremo fino all’ultimo minuto per raggiungere la finale”. Ricordiamo però che i rossoneri avranno la rosa decimata: saranno assenti per squalifica, infatti, Theo Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo.