Milan, Ibra ha detto sì: contratto da 6 mesi con clausola

TORINO – Zlatan Ibrahimovic ha detto sì, il gigante tedesco tornerà al Milan per i prossimi 6 mesi con opzione di rinnovo in base a degli obiettivi personali. Telenovela finita, il giocatore negli ultimi mesi aveva incuriosito il mondo intero sul quale sarebbe stata la sua prossima squadra, anche tramite post illusori. Pioli adesso avrà il suo centravanti per provare a superare la crisi del gol. L’obiettivo è di averlo a disposizione entro i 15 giorni, ma senza fretta se non al meglio.