Mick Clegg: “Ronaldo può giocare fino oltre 40 anni, ha l’ossessione di essere il migliore di sempre”

TORINO – L’ex preparatore fisico del Manchester United di Alex Ferguson Mick Clegg ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo e dei suoi allenamenti.

Mister Clegg, lei ha cambiato il corpo di CR7 e dice che giocherà fino a 40 anni. Conferma?

“Confermo. Prima di lui, l’atleta migliore nel lavoro sul corpo era Ryan Giggs: il più forte, il più attento ai dettagli. Se Giggs ha giocato allo United fino a 40 anni, Ronaldo non può non arrivare a 41: è stato l’unico capace di andare oltre gli standard, altissimi, di Giggs.”

Ronaldo non ha mai avuto un infortunio grave. Come si spiega?

“Si allena tanto, cura il recupero e il sonno, ha un cuoco, sa come evitare lo stress. Insomma, è attento ai particolari: è questo il segreto anche se certo, un infortunio può sempre arrivare, non è al 100% prevedibile.”

CR7 ha 35 anni. Come immagina i suoi prossimi 5 anni?

“Cambierà modo di giocare e forse anche posizione, come successo a Giggs. Resterà vicino al top perché ha un’ossessione: essere il migliore di sempre. E chiuderà oltre gli 805 gol di Bican.”