Michela Persico: “Aiutiamoci e tutto passa”

TORINO – La modella e compagna di Daniele

Rugani Michela Persico ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

La compagna del difensore della Juventus, positivo al test sul Coronavirus e in isolamento come il resto della squadra e come la stessa compagna, ha parlato del fidanzato: “ Sta già bene! E’ positivo ma asintomatico. Nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa! Perché in molti casi si ha senza nemmeno saperlo. Aiutiamoci e tutto passa”.

