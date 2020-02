TORINO – Blaise Matuidi ha pubblicato un post per San Valentino sul proprio account Twitter con la didascalia: “Buon San Valentino agli amori della mia vita #matuidifamille”. Tra i commenti, c’è il suo ex compagno di squadra Kylian Mbappé che ride perché il centrocampista francese ha usato come immagine uno screen di una foto presa da Google, con tanto di testo sulla barra di ricerca “Matuidi famille” appunto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<