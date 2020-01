Matuidi: “Dobbiamo continuare a lavorare e crescere”

TORINO – Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la vittoria contro la Roma.

La tua prestazione? Quanto hai corso?

“La squadra haa fatto un gran lavoro, non era semplice giocare in casa di una squadra così difficile. Abbiamo giocato bene 60-65 minuti, poi abbiamo pagato un po’, non è facile stare bene 90’, gli avversari a volte ti obbligano a giocare un po’ dietro. Su questo dobbiamo avere più fiducia quando abbiamo la palla. È un lavoro non semplice, ma dobbiamo lavorare su questo.”

Questo è un momento importante per la stagione?

“Sì l’ho detto, vincere era importantissimo. Ma è ancora troppo presto per dire che vinceremo lo Scudetto. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere per arrivare nel momento giusto al primo posto. Siamo primi adesso, continuiamo così, se vinciamo tutte le partite vinceremo lo Scudetto.”

È un campionato diverso dal solito, si segna di più e si prendono più gol.

“Il calcio italiano quest’anno è un gran calcio, le squadre sono difficili da affrontare, alcune stanno facendo una stagione incredibile. Dobbiamo pensare a noi e pensare al nostro lavoro.”