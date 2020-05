Marchisio: “Rivedere i giocatori in campo senza pubblico è un fatto positivo”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato in diretta Instagram con il pilota Antonio Giovinazzi circa la ripresa del grande calcio europeo: “I piloti potranno trovare difficoltà dopo un periodo che si sta fermi, lo sto vedendo, almeno io, in questo periodo in cui la Bundesliga è ripartita ma il ritmo dei giocatori è notevolmente diverso da quello a cui uno è abituato. però il fatto di rivedere in campo i giocatori, anche senza pubblico, è un fatto positivo che si regala a tutti quanti: anche se non si può essere realmente allo stadio come a un circuito di Formula Uno, il poter vedere i professionisti che ritornano in campo o in pista a correre ci regala sempre un qualcosa di positivo”.

