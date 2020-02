Marchisio: “Buffon il mio vero capitano, Principino mi ci chiamò Balzaretti”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

“Buffon? Gigi è una vera icona non solo del mondo bianconero. L’unico, secondo me, che posso dire sia stato il mio vero capitano. I portieri vivono nella loro dimensione, sono strani. Anche perché non stanno quasi mai con il resto della squadra, si allenano da soli, hanno i loro allenatori. Vivono meno all’interno del gruppo di giocatori. Si dice che i portieri siano un po’ pazzi ed eccentrici, ed è vero.”

“Il soprannome Principino? Un giorno mi sono presentato agli allenamenti in modo elegante, mentre molti sono arrivati ​​con jeans strappati e un maglione. E così un giorno Federico Balzaretti mi disse: “Sembri davvero un principe: tutto è bello ed elegante” e da lì è nato il soprannome”.