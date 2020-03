Marchisio: “Ascoltiamo quello che ci chiedono senza smettere la nostra vita. Grazie a chi sta regalando speranze”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha postato attraverso il suo profilo Instagram.

Il Principino ha postato una foto che lo ritrae con la sua famiglia scrivendo: “Stiamo vivendo qualcosa di nuovo, qualcosa che in questo momento non riusciamo ancora a capire bene… FORSE!

Allora cerchiamo di goderci ancora di più questi momenti (come in questa foto) , ascoltando quello che ci chiedono, facendo attenzione, senza smettere di vivere la nostra vita. Ma nello stesso tempo vivere di più i momenti insieme alla propria famiglia. Buon week end a tutti

Ma soprattutto un grande ma grande abbraccio alle persone che in questo momento stanno lavorando negli ospedali, 24h su 24 per aiutare e regalare speranza a chi, come noi, stiamo vivendo momenti che fino ad oggi mai avevamo vissuto e provato.”