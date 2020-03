Malagò: “Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia la dovrà prendere l’Europa”

TORINO – Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato intervistato dai microfoni del programma Rai Uno Mattina.

“In Europa sta accadendo di tutto, squadre italiane che non sono potute partite, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite a porte chiuse o stadi stracolmi, un brutto spettacolo. Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia la dovrà prendere l’Europa. Come andrà a finire? Se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel allora si può programmare un nuovo calendario altrimenti allo stato dell’arte non sarà più possibile.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<