Lucescu: “Il Barcellona supererà questo periodo e tornerà al top”

TORINO – L’allenatore della Dynamo Kiev Mircea Lucescu ha parlato in vista della gara di questa sera contro il Barcellona, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

“Il Barcellona è una delle migliori squadre del mondo. Ora questo club non sta vivendo il suo momento migliore per una serie di fattori. Sono sicuro che il Barcellona, come sempre, supererà questo periodo e tornerà al top.”

“La presenza di Messi dà sempre un vantaggio in termini tecnici, di creatività e di attacco. Ma tutti i loro giocatori sono di alto livello. Inoltre hanno giovani giocatori di talento che, nonstante l’età possono vantare già una certa esperienza e abilità.”