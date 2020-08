Lo United su Douglas Costa

TORINO – Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato estiva è sul brasiliano Douglas Costa.

Vendere il calciatore non è una priorità assoluta, ma la Juventus vorrebbe lasciarlo andare soprattutto per i problemi fisici a cui ogni anno va incontro: stando a quanto riporta la stampa inglese il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta per il calciatore che la Juventus potrebbe accettare vista la scandenza del contratto nel 2022.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<