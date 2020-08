TORINO- Lo Spezia, club neopromosso in Serie A, si muove per Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Sassuolo, l’ultima stagione in prestito all’Ascoli in Serie B: come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore sarebbe una priorità di mercato per i liguri. Sul giocatore c’è anche la Juventus, che lo sta monitorando per il futuro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<