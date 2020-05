Liverpool, Klopp: “Nessuno dei miei è obbligato ad allenarsi”

TORINO – (ANSA) – “Ho detto ai ‘miei’ calciatori che erano liberi di scegliere, prima di ricominciare ad allenarsi a piccoli gruppi. Ho ricordato loro che, pur avendo un contratto di lavoro con il club, erano sul campo per una libera scelta, nessuno li aveva costretti. Ho detto loro che non obbligavo nessuno allenarsi e che, nel caso in cui avessero scelto di non farlo, non avrebbero ricevute multe, né provvedimenti disciplinari. Avrei rispetto la loro decisione al 100%”. Così Juergen Klopp, ai microfoni di Sky Sports, ha raccontato i primi giorni di allenamenti a gruppi di cinque. “Comunque, il primo giorno è stato belli ritrovarli – ha aggiunto l’allenatore tedesco del Liverpool campione d’Europa e del mondo in carica -. Sono rimasti fermi per oltre due mesi, ma da loro ho ricevuto impressioni positive”. (ANSA).

