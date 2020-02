LIVE – Sarri e Bonucci in conferenza stampa. Bonucci: “Ritrovare Giorgio è importante per tutto il mondo bianconero. Quando conta, la Juve c’è sempre”

TORINO – In diretta la conferenza stampa di Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci, in vista della sfida di domani sera contro il Lione, valida per la qualificazione ai quarti di Champions.

Parola a Bonucci

SULLA SFIDA – “La Juve ci arriva carica e determinata e con entusiasmo. Veniamo da due partite positive che hanno ridato quell’entusiasmo che si era un po’ perso. Siamo pronti per una grande partita contro una buonissima squadra”.

SU CHIELLINI – “Ritrovare Giorgio è importante per tutto il mondo Juve. Giorgio è simbolo di carisma, leadership. Per me è sempre stato un onore e un piacere e da lui ho imparato tantissimo da lui”.

SUL LIONE – “Questa è una città che mi riporta a mente tantissimi bei ricordi, sia con la Nazionale che con al Juve. È il posto giusto per dimostrare ancora una volta che quando arriva il momento che conta la Juve c’è. Noi abbiamo ottenuto gli ottavi di champions con due partite d’anticipo, cosa che non era mai successo. Siamo primi in classifica in campionato e abbiamo pareggiato la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sono risultati importanti poi non so cosa si aspettasse al di fuori dalla Juve, ma di più era difficile. Le nostre posizioni rispecchiano quelli che son i doveri della Juve. Ora inizia un momento importante che vogliamo vivere con entusiasmo”.

SU DE LIGT – “Ho la possibilità di vivere la responsabilità di aiutare i più giovani. Con de Ligt stiamo migliorando molto la comunicazione ed è fondamentale questo per la sua crescita”.

Parola a Sarri.

SULLA CHAMPIONS – “A livello italiano abbiamo l’obbligo e la responsabilità di vincere. In Europa siamo tra le 10 squadre con questo obiettivo”.

SU RABIOT – “E’ in grande crescita. Ci lascia costantemente la sensazione di avere sempre qualcosa in più da tirare fuori. Il suo percorso di miglioramento è ben avviato, siamo molto fiduciosi”.

SUGLI AVVERSARI – “Il Lione è una squadra tecnica con elementi di grande accelerazione e fisicità. E’ una squadra pericolosa, perciò dobbiamo per forza fare una prestazione di grande livello”.

SUL CENTROCAMPO – “Abbiamo un centrocampo molto variegato a livello di caratteristiche. La partita di domani è difficile da interpretare. Servirà dinamismo in uno dei 3 nostri centrocampisti”.

SU RONALDO – “Cristiano è un giocatore apprezzato in tutto il mondo. Bastano i numeri a parlare del suo stato di forma. E’ un giocatore trascinante, che sta bene dal punto di vista fisico e mentale”.

SU KHEDIRA E DOUGLAS COSTA – “E’ importantissimo che Sami e Douglas siano rientrati in gruppo. E’ bello sapere di poter fare affidamento su di loro in questa fase della stagione”.

Termina qui la conferenza.