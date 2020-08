TORINO- Lionel Messi prende casa a Milano. Non solo papà Jorge, quindi, che si è posizionato in via Joe Colombo, ma anche il fuoriclasse del Barcellona, pronto per Torre Solaria, in viale della Liberazione, a due passi dalla sede dell’Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<