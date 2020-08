Lione: con la Juventus in campo con la nuova maglia da trasferta

TORINO – Venerdì sera la Juventus ospiterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Lione per il ritorno degli ottavi di Champions League.

La sfida, che partirà dall’1-0 ottenuto dai francesi all’andata, decreterà quale delle due squadre passerà alle final eight di Lisbona, e il Lione approfitterà dell’occasione per lanciare la nuova maglia da trasferta, indossandola in occasione della partita, come comunicato attraverso il suo profilo Twitter.

