TORINO – L’Inter di Antonio Conte ha vinto la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri si sono qualificati per la finale dell’Europa League 2019-’20 battendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 5-0 nella semifinale giocata ieri sera all’Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania, grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku e al gol di D’Ambrosio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<