Lesione per Dybala, Champions a rischio

TORINO- Brutte notizie in casa Juventus. Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto ad accertamenti, dopo la botta ricevuta ieri sera, e i segnali non sono proprio incoraggianti. Questo il comunicato della società sulle sue condizioni: “Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”.

