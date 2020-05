TORINO – Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio 1 circa la ripresa del campionato di Serie A: “Sono contrario ai 5 cambi, è un vantaggio per chi ha rose extralarge. E poi va a cambiare un protocollo che non era così all’inizio. I playoff e i playout? Sono contrario, il calcio è partito con delle regole, le cose non vanno cambiate in corsa”.

