Lecce, giocatori negativi al coronavirus

TORINO – (ANSA) – Sospiro di sollievo in casa Lecce: le attività di screening preliminari, test sierologici e molecolari, per accertare l’assenza di positività al Covid-19, hanno dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Il solo Tachsidis, risultato positivo, è in Grecia ad osservare la quarantena. Nel pomeriggio di oggi la squadra si ritroverà agli ordini di mister Corini, sul campo dell’Acaya Golf Club, per sostenere il primo allenamento della stagione, a porte chiuse. (ANSA).

