TORINO – Questa sera il Portogallo scenderà in campo per difendere il suo titolo di campione in carica della Nations League.

I lusitani dovranno per questa prima partita fare a meno di Cristiano Ronaldo: il giocatore della Juventus è alle prese con un’infezione al dito del piede che sta curando con alcuni antibiotici. La sua presenza nella partita di stasera non ci sarà, come confermato anche dalle convocazioni del CT Santos che non lo ha messo in lista.