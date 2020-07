Lazio: Correa a rischio per la Juventus

TORINO – La LaZio deve fare i conti con un grave infortunio, anche in vista della sfida alla Juventus.

I biancocelesti hanno infatti registrato l’infortunio di Joaquin Correa che ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio nel corso del match contro il Milan, al quale arrivava già con un fastidio allo stesso. Il giocatore dovrebbe stare fuori per almeno 15-20 giorni saltando così la sfida Scudetto contro la Juventus e mettendo Inzaghi in difficoltà per le scelte d’attacco delle prossime partite.

