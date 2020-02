TORINO – Con la vittoria di oggi per 2-1 contro la Fiorentina, la Roma ha momentaneamente agganciato la Juventus al quarto posto in classifica nel Campionato Primavera 1. I bianconeri scenderanno in campo nella giornata di domani a Cagliari ed affronteranno la seconda in classifica in un match complicatissimo.