La Roma ospite della Juventus

TORINO – L’ultima partita di questa stagione della Juventus in Serie A vedrà i bianconeri affrontare sabato sera la Roma.

I giallorossi saranno a Torino già da oggi per giocare la sfida in programma allo Stadio Olimpico contro i granata, e invece di tornare a Roma per poi risalire verso il Piemonte, la Juventus ha concesso ai giallorossi il centro di Vinovo per allenarsi giovedì e venerdì in attesa di concludere il campionato contro gli uomini di Sarri sabato sera.

