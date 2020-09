TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina dedica il centro al mercato della Juventus.

Oggi dovrebbe essere infatti il giorno del passaggio di Edin Dzeko in bianconero: “Dzeko o così o così. Milik si è preso 48 ore per decidere, ma va verso il sì ai giallorossi. A quel punto Edin diventerà bianconero e alla seconda giornata potrebbe affrontare subito la sua ex squadra.”