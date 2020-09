TORINO – La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la sua prima pagina all’operazione lampo che ha portato Alvaro Morata alla Juventus.

“Il 9 di Pirlo è Morata II. Ciao Dzeko, torna lo spagnolo in prestito per 10 milioni l’anno”. Sotto il titolo per il Milan, vittorioso nella sua prima uscita stagionale contro il Bologna.