La missione Napoli entra nel vivo

TORINO – Meno due alla sfida del San Paolo. I bianconeri sono scesi in campo oggi, alla Continassa, per il penultimo allenamento prima della partenza.

Vario il menu della seduta, che dopo una fase di riscaldamento e “torello”, ha visto i bianconeri lavorare su esercitazioni tecniche e tattiche.

Domani la squadra si allenerà al JTC e poi partirà per Napoli. Da non dimenticare il consueto appuntamento con Mister Sarri, in conferenza stampa pre match, alle 13.15 dalla Sala Stampa dell’Allianz Stadium (diretta su Juventus Tv).