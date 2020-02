La Lazio può lottare con Inter e Juventus fino alla fine?

TORINO – Numeri alla mano, in caso la Lazio vincesse il recupero di Serie A con l’Hellas Verona sarebbe al secondo posto davanti all’Inter ed a soli due punti dalla Juventus con gli scontri diretti a favore. Ma fino a quando il biancocelesti riusciranno a mantenere il passo di nerazzurri e bianconeri, che hanno una rosa decisamente più completa? Inoltre la squadra di Inzaghi non si è rinforzata a gennaio, anzi, ha venduto Valon Berisha indebolendosi e togliendo una alternativa preziosa in caso di infortuni. La domanda fatidica ora è: la Lazio riuscirà a finire la stagione nelle parti alte della classifica giocando con gli stessi 12-13 giocatori?