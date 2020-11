La Juventus riparte da Danilo

TORINO – La nota migliore di questo inizio di stagione per Andrea Pirlo e per la Juventus è il rendimento del difensore brasiliano Danilo, che sta guidando la difesa con grande esperienza.

In questo inizio di stagione complicato da infortuni e acciacchi dei difensori a disposizione dell’allenatore bresciano, Danilo è stato l’unico ad essere sempre disponibile, tanto da risultare il bianconero con più minuti giocati da inizio anno, non avendo saltato nemmeno una partita. Alla ripresa il giocatore si troverà di fianco de Ligt e Demiral, per un terzetto ancora inedito questa stagione.